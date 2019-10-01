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01.10.2019 - 07:50 | | CİHAT ASLAN İstanbul

Almadığı telefon yüzünden icralık

İstanbul Arnavutköy’de Murat Temiz (42) ağustos ayında İstanbul 36. İcra Müdürlüğü’nden iş yerine gelen icra takibi evrakı ile şoke oldu.

Almadığı telefon yüzünden icralık

Temiz, 2013 yılında kendi adına senetle iki telefon alındığını öğrenince savcılığa başvurdu.

‘İmza benim değil’

Cep telefonlarını kendisinin almadığını belirten Temiz, senetteki imzanın kendisine ait olmadığını söyledi. Temiz şikayet dilekçesinde, 20 Ağustos’ta O.S. Hukuk Bürosu’ndan arandığını ve E... isimli alışveriş merkezinden iki telefon dolayısıyla borcu olduğunu öğrendiğini belirtti. Alışveriş yaptığına dair fatura ve fişin gösterilmediğini kaydeden Temiz, E... alışveriş merkezinin avukatına yönlendirildiğini ifade etti. İcra takibini yapan avukatın kendisini bilgilendirmediğini ve telefon almadığını belirten Temiz, mağdur olduğunu söyledi.

Maaşına haciz geldi

Tebligat yüzünden Temiz’in bankaya yatan maaşına haciz konuldu. İki telefon parası olan bin 600 TL maaşından kesildi. Savcılığa şikayette bulunan Temiz, “2013’te alınan telefonlardan daha yeni haberim oluyor. Avukat almadığım telefonların parasını ödememi istedi. Hazırlanan senetteki imzaya baktığımda benimle hiçbir ilgisi olmadığını fark ettim. Savcılığa başvurdum, benden imza ve el yazısı alındı. Senetteki imzalarla karşılaştırma yapılacak” dedi.

Metrobüsteki kavga kameradaMetrobüste ayaktaki bir kadın ile koltuktaki erkek yolcu arasındaki kavga, başka bir yolcunun cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.
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