MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAlmanya plakalı araçtan çıktı! Tam 42 kilo
06.08.2019 - 20:16| DHA

Almanya plakalı araçtan çıktı! Tam 42 kilo

Erzincan polisinin Almanya plakalı otomobilde yaptığı aramada, 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. (34), gözaltına alındı.

Almanya plakalı araçtan çıktı! Tam 42 kilo

Erzincan Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele ve KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 Ağustos'ta, Erzincan- Erzurum yolunda uygulama gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine, Almanya plakalı otomobilin sürücüsünü durdurdu.

Almanya plakalı araçtan çıktı Tam 42 kilo

Otomobilde, narkotik köpeği 'Odin' ile yapılan aramada, bagaja gizlenen, 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi. Operasyonda, Almanya ve Yunanistan vatandaşlığı bulunan T.N. isimli sürücü, gözaltına alındı. T.N., emniyetteki işlemlerinin ardından 'uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma ve nakletme' suçundan adliyeye sevk edildi.

 

Erzincan'da 42,5 kilogram eroin ele geçirildiErzincan'da, Almanya plakalı bir otomobilde 92 paket halinde 42 kilo 500 gram eroin ele geçirildi.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Almanya plakalı araçtan çıktı! Tam 42 kilo

Almanya plakalı araçtan çıktı! Tam 42 kilo

Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 Eğitim öğretim yılı başlangıcı

Okullar ne zaman açılıyor? 2019-2020 Eğitim öğretim yılı başlangıcı

Aydın'da korkutan yangın! Fenalaşanlar var

Aydın'da korkutan yangın! Fenalaşanlar var

Şile'de kayboldu cansız bedeni Riva'da bulundu

Şile'de kayboldu cansız bedeni Riva'da bulundu

Sıradaki Haber