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04.12.2019 - 09:36 | | AA

Almanya'da yaşayan bir Türk kayıp!

Almanya'nın başkenti Berlin'de yaşayan 39 yaşındaki Gökhan Tüysüz'den bir haftadır haber alınamıyor.

Almanya'da yaşayan bir Türk kayıp!

Gökhan Tüysüz'ün babası Yahya Tüysüz, oğlundan 27  Kasım'dan bu yana haber alamadıklarını belirterek, "Oğlumuzu gören ya da bilgisi olanların en yakın karakola ya da bize ulaşmalarını bekliyoruz.'' dedi.

Oğlunun eşinden ayrı olarak tek başına yaşadığını ifade eden baba Tüysüz, "Gökhan'ın telefonuna baktım, en son konuştuğu 13 yaşındaki torunum. Onunla konuşmuş ve kendisine 'Seni cuma günü alıp dedene götüreceğim.' demiş." ifadelerini kullandı.

Polisin olayla ilgili soruşturma başlattığı kaydedildi.

 

 

Ceren ve katil zanlısı aynı karedeOrdu'da, evinin bulunduğu apartmanın girişinde bıçaklanarak, öldürülen Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi Müzik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi Ceren Özdemir'in (20) olay öncesi binaya doğru yürürken, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Ceren Özdemir, kaldırımda evine doğru yürürken görülüyor.
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