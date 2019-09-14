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14.09.2019 - 07:50 | | MELTEM GÜNAY İstanbul

Almanya’da yılın doktoru

Avrupa’da tam yapay kalp ameliyatı yapan tek kadın doktor olan ve geçtiğimiz aylarda Almanya’nın en prestijli ödüllerinden biri olan Victress Ödülü’ne layık görülen Dr. Dilek Gürsoy, bu kez de ‘yılın doktoru’ ödülünü kazandı.

Almanya’da yılın doktoru

German Medical Award tarafından ‘yılın doktoru’ ödülüne layık görülen Gürsoy, “Bir kadın olarak böyle bir başarıdan dolayı çok mutluyum. Tüm engellemelere rağmen işimi en iyi şekilde yapıyorum ve bunu daha da geliştireceğime inanıyorum. Çalışmalarımdan ve sosyal faaliyetlerimden dolayı beni bu ödüle layık gören kurul, Almanya’nın en iyi doktorlarından oluşuyor. Oy birliğiyle seçildim, çok onur duydum” dedi.

Dr. Dilek Gürsoy, “Büyük hedeflerim var. Bir yapay kalp merkezi açmak istiyorum. İşimi yaparken çok baskıyla karşılaştım ve karşılaşmaya da devam ediyorum. Ama bunlar bana engel olmayacak. Ben yılmadan, bildiğim yolda ilerlemeye devam edeceğim. Çok güzel işler yapacağıma inanıyorum. Bir kadın olarak özellikle erkek meslektaşlarımın engellemeleriyle karşılaştım ama en iyi bildiğim işi, en iyi şekilde yapmaya devam edeceğim. 18 senedir bu işi yapıyorum, kimse beni yolumdan çeviremez” diye konuştu.
Ödül töreninin Dusseldorf’da 18 Kasım’da Avrupa Tıp Fuarı’nda yapılacağını söyleyen Dr. Gürsoy, aynı zamanda fuarda yapay kalp alanındaki çalışmalarıyla ilgili sunum yapacak.

Barınaklarını su basan aslanlar sokağa indiHindistan'da 7 kişilik aslan ailesi, aşırı yağışlar sonrası barınaklarını su basınca, barınaktan kaçtı. Sokaklara inen aslanların görüntüsü amatör kameralara yansıdı.
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