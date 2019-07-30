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30.07.2019 - 16:10| DHA

Almanya’dan çocuklarını görmeye gelen kadın kazada öldü

Bartın'da yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Rahime Karaman (75) yaşamını yitirdi. Almanya'da yaşayan Karaman'ın, kente çocuklarını ziyarete geldiği belirtildi.

Almanya’dan çocuklarını görmeye gelen kadın kazada öldü

Kaza, öğle saatlerinde Bartın-Karabük karayolu Çaydüzü Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Karabük yönüne giden A.E yönetiminde otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rahime Karaman’a çarptı. Yaralanan Karaman, çağırılan ambulansla Bartın Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Buradaki müdahalesinin ardından Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilmek istenen Karaman, yolda yaşamını yitirdi.

Almanya’dan çocuklarını görmeye gelen kadın kazada öldü

Rahime Karaman’ın bir hafta önce eşiyle birlikte Almanya’dan Bartın’da bulunan çocuklarının yanına geldiği belirtildi.

Gözaltına alınan otomobil sürücüsü A.E., polis merkezine götürüldü.

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