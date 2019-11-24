Almila Ada kimdir? Güvercin dizisinin Zülüf'ü Almila Ada kaç yaşında?

Almila Ada, popülerliği oyunculuk sayesinde yakalasa da bale'ye olan ilgisi ve bu yönde yaptıkları ile dikkat çekmektedir. Bale'ye olan ilgisi küçük yaşlarda başlayan Almila Ada, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi ve Londra'da bale eğitimlerini tamamladı ve balerin oldu. Oyunculuk serüveni ise bir cast direktörünün teşviki ile başladı. Yenilmezler: Ultron Çağı filminde Scarlett Johansson'un küçüklüğüne hayat verecek bir karakterin aranması ve Almila Ada'nın seçmelere katılması bir oldu. Seçmeleri kazanan Almila Ada daha sonra Türkiye'de Kaderimin Yazıldığı Gün ve Kırgın Çiçekler dizisinde rol aldı.

Almila Ada daha sonra Kanal D ekranında yayınlanan başrollerinde Erdal Beşikçioğlu'nun yer aldığı Adı Efsane dizisinde Erdal Beşikçioğlu'nun kızı rolünde yer aldı. Güzelliği ile dikkat çeken Almila Ada, şimdilerde

Güvercin adlı dizide Zülüf karakterine hayat verecek.