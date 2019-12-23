Alogaranti Müşteri Temsilcisine Direkt Bağlanma Numarası ve Telefonu

Kullanıcısı olduğunuz operatörün müşteri hizmetlerine farklı sebeplerden bağlanmanız gerekebilir. Yaptığınız aramalarda sesli yönlendirmeler ile uğraşmak istemiyorsanız ve derdinizi doğrudan müşteri temsilcisi ile paylaşmak istiyorsanız bu şekilde çözüm üretilmesinden yanasanız aşağıdaki adımları takip edebilirsiniz.

ALOGARANTİ MÜŞTERİ TEMSİLCİSİNE DOĞRUDAN BAĞLANMAK İÇİN BU YOLU İZLEYEBİLİRSİNİZ

Alogaranti müşteri temsilcisine direkt olarak bağlanmak için ilk olarak telefonunuzun arama ekranından "444 0 333" yada "0850 222 0 333" numarasını arayın.Ardından sesli komut sistemi sizi karşılayacaktır. Giriş yaptıktan sonra aşağıdaki adımları uygulayın. Arka arkada 1 - 3 - 5 tuşlarına basarak direk müşteri temsilcisine bağlanabilirsiniz