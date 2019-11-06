Alper Saldıran'ın eşi Pınar Tuncegil kimdir?

Pınar Tuncegil ile 2013 yılında evlenen Alper Saldıran'dan boşanma haberi geldi. Çift evliliklerini sonlandırma kararı aldı. Peki, Alper Saldıran kimdir?

PINAR TUNCEGİL KİMDİR?

10 Mart 1986 doğumlu olan Pınar Tuncegil Tiyatro bölümü oyunculuk mezunudur. Oyunculuk yapan Pınar Tuncegil Yalancı Romantik, Dudaktan Kalbe ve Kurtlar Vadisi Pusu dizilerinde rol almıştır.

ALPER SALDIRAN KİMDİR?

16 Eylül 1984 doğumlu. Turizm Lisesinden mezun olan Saldıran, Marmara Üniversitesi Turizm Bölümü’ne geçiş yaptı ancak okulunun ikinci yılı biterken meslek olarak oyunculuğu seçti.

Üniversite döneminde, Turgut Özakman’ın “Fehim Paşa Konağı” adlı oyununda Yusuf karakterini canlandırdı; bu rolüyle Üniversiteler Arası Tiyatro Yarışmasında En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu ödülünü aldı. Ardından “Bir Dilim Aşk”taki Burak rolüyle ilk televizyon dizisinde yer aldı.

Marmara Üniversitesi’nden ayrıldıktan sonra, 2005 yılında Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Bölümü’ne burslu olarak başladı. Yeni okulunun 1. sınıfında “Son Dünya” adlı oyunda görev aldı ve Avrupa ile Akdeniz ülkelerini kapsayan Mısır Tiyatro Festivali’ne öğrenci olarak katıldı. Ertesi yıl aynı programa katılan diğer tiyatro öğrencileriyle beraber, “Babil Kulesi” oyununda rol aldı.

Okul döneminde “Kara İnci” ve “Derman” dizileriyle televizyon kariyerine devam etti. Ardından ses getiren Vodafone reklamları ve “Melekler Korusun” dizisi... Aynı dönemde “Hizmetçiler” adlı tiyatro oyununda Hanımefendi rolünü oynadı.

Alper Saldıran, tiyatro bölümünden mezun olduktan sonra, dizi ve film oyunculuna devam etti. “Yerden Yüksek” dizisinde Feyyaz, ilk beyaz perde deneyimi olan “Anadolu Kartalları” filminde Fatih Karakuş ve “Sağ Salim” adlı filmde Recai rolünü canlandırdı. Yine aynı dönemde “Çehov Makinesi” adlı tiyatro oyununda oynadı. 89 bölüm süren Beni Böyle Sev adlı dizide Ömer karakterini canlandırdı. Kalbim Ege'de Kaldı dizisinde Mustafa karakterini canlandırmıştır.

ALPER SALDIRAN DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Anadolu Kartalları - Fatih Karakuş 2011

Sağ Salim - Recai - 2012

Seni Seven Ölsün - Bulut - 2016

Geçmiş Olsun - 2019

Bir Dilim Aşk - Burak - 2004

Kara İnci - Seçkin - 2007

Derman - Tuna - 2008

Melekler Korusun - Barış - 2008

Yerden Yüksek - Feyyaz - 2010

İnsanlar Alemi - Can - 2012

Böyle Bitmesin - Konuk Oyuncu - 2013

Beni Böyle Sev - Ömer - 2013-2015

Kalbim Ege'de Kaldı - Mustafa - 2015

Aşk ve Gurur - Murat - 2017

Badem Şekeri - 2017

Badem Şekeri 2 - 2017

Badem Şekeri 3 - 2017

Badem Şekeri 4 - 2017

Badem Şekeri 5 - 2017

Badem Şekeri 6 - 2018

Bir Aile Hikayesi - 2019