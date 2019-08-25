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25.08.2019 - 08:55| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

Emin Alper, dünya prömiyerini Berlin Film Festivali’nde yapan ‘Kız Kardeşler’le Bosna Hersek’te düzenlenen 25. Saraybosna Film Festivali’nde En İyi Yönetmen Ödülü kazandı.

Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

Saraybosna’nın Kalbi adı verilen festival ödülleri, tarihi Ulusal Tiyatro Binası’nda düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Bosna Hersekli yönetmen Ena Sendijarevic’in “Take Me Somewhere Nice” filmi en iyi uzun metraj film seçilirken, Azeri Hilal Baydarov’un yönettiği “When The Persimmons Grew” filmi en iyi belgesel ödülüne layık görüldü.

 

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