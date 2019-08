Alper’e Saraybosna’dan En İyi Yönetmen Ödülü

Saraybosna’nın Kalbi adı verilen festival ödülleri, tarihi Ulusal Tiyatro Binası’nda düzenlenen ödül töreniyle sahiplerini buldu. Bosna Hersekli yönetmen Ena Sendijarevic’in “Take Me Somewhere Nice” filmi en iyi uzun metraj film seçilirken, Azeri Hilal Baydarov’un yönettiği “When The Persimmons Grew” filmi en iyi belgesel ödülüne layık görüldü.