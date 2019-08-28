Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz dizi ve filmleri
Son olarak Çarpışma dizisinde Kerem Korkmaz karakteriyle büyük bir beğeni toplayan Alperen Duymaz'ın hayat hikayesine ilişkin bilgileri bir araya getirdik. Peki Alperen Duymaz, hangi dizi ve filmlerde rol aldı? İşte hem bu soruların yanıtları hem de Alperen Duymaz'ın biyografisi...
Alperen Duymaz'ı hangi dizilerden tanıyoruz? Bodrum Masalı'ndaki oyunculuğu ile birçok kesim tarafından tanınmaya başlayan ve son olarak Çarpışma dizisinde adını iyice duyuran Alperen Duymaz ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...
ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?
Alperen Duymaz 3 Kasım 1992 doğumlu, Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi.
Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti.
Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı.
Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdı.
ALPEREN DUYMAZ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER
TV Dizileri
2015 Acı Aşk - Ali Köklükaya
2015-2016 Tatlı Küçük Yalancılar - Cesur
2016-2017 Bodrum Masalı - Ateș Ergüven
2018 Çukur - Amir Emrah
2018-2019 - Çarpışma - Kerem Korkmaz
TV Filmleri
2018 Direniş - Karatay Kutay