Alperen Duymaz kimdir, kaç yaşında, nereli? Alperen Duymaz dizi ve filmleri

Alperen Duymaz'ı hangi dizilerden tanıyoruz? Bodrum Masalı'ndaki oyunculuğu ile birçok kesim tarafından tanınmaya başlayan ve son olarak Çarpışma dizisinde adını iyice duyuran Alperen Duymaz ile ilgili merak edilenleri sizler için derledik...



ALPEREN DUYMAZ KİMDİR?



Alperen Duymaz 3 Kasım 1992 doğumlu, Türk oyuncu ve manken. Lise yıllarında müzik ve modellikle ilgilendi.

Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümünde eğitim aldı. Tatlı Küçük Yalancılar adlı dizi ile oyunculuğa adım attı. Acı Aşk ve Bodrum Masalı dizileriyle kariyerine devam etti.

Özellikle Bodrum Masalı dizisiyle tanınmaya başladı. Ardından 2018 yapımı Direniş Karatay adlı filmde Kutay karakterini canlandırdı.

Burcu Özberk ile kısa süreli bir ilişki yaşadı. Çukur adlı dizide "Emrah komiser" karakterini canlandırdı.



ALPEREN DUYMAZ'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER



TV Dizileri



2015 Acı Aşk - Ali Köklükaya

2015-2016 Tatlı Küçük Yalancılar - Cesur

2016-2017 Bodrum Masalı - Ateș Ergüven

2018 Çukur - Amir Emrah

2018-2019 - Çarpışma - Kerem Korkmaz



TV Filmleri



2018 Direniş - Karatay Kutay