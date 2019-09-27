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27.09.2019 - 13:13 | | DHA

Alptuğ'a ne oldu? Serbest kaldılar...

Balıkesir'in Manyas ilçesinde, dere kenarında ağır yaralı bulunan ve kaldırıldığı hastanede yaşamını yitiren Alptuğ Özel'e (2) çarptığı iddiasıyla gözaltına alınan kamyon sürücüsü F.I. (26) ile E.I. (65) serbest bırakıldı.

Alptuğ'a ne oldu? Serbest kaldılar...

Olay, önceki akşam, Manyas'a bağlı Boğazpınar Mahallesi'nde meydana geldi. Mahalle sakinlerinden E.I., iddiaya göre, dere kenarında çocuğun hareketsiz yattığını gördü.

Çocuğun yanına yaklaşan E.I., mahalleliden Hasan Özel'in oğlu Alptuğ olduğunu fark etti. E.I.'nın haber vermesiyle gelen Hasan Özel, yaralı olduğunu gördüğü çocuğunu kucaklayıp, Manyas Devlet Hastanesi'ne götürdü. Doktorların hemen müdahaleye başladığı, sağlık durumu kritik olan Alptuğ, kurtarılamadı. Alptuğ Özel, dün öğle vakti düzenlenen cenaze töreni sonrası Boğazpınar Mahallesi'ndeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi. 

Alptuğa ne oldu Serbest kaldılar...

Manyas Jandarma Komutanlığı ekipleri, hastaneye ağır yaralı getirilen Alptuğ'un ölümünü şüpheli bularak, soruşturma başlattı. Dere kenarındaki görgü tanıklarının ifadesine başvuran ekipler, Alptuğ'un yaralı bulunduğu yerden kısa süre önce kamyonun hızla geçtiği bilgisine ulaştı. Yapılan araştırma sonucu kamyonu kullananın, Hasan Özel'e Alptuğ'un durumu bildiren E.I.'nın oğlu F.I. olduğu belirlendi. Bunun üzerine F.I. ile babası E.I., dün gözaltına alındı. Baba- oğul, jandarmadaki ifade işlemleri sonrası bugün serbest bırakıldı.

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