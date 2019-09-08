Altın Aslan ‘Joker’e

Dc Comics uyarlaması ve ‘The Hangover’ serisinin yönetmeni Todd Philips’in imzasını taşıyan film, önemli bir festivalde en büyük ödülü alan ilk çizgi roman uyarlaması oldu. Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği film, ünlü kötü Joker’in köken hikayesini konu alıyor. Jüri, Büyük Jüri Ödülü’ne ‘J’accuse’yle ünlü yönetmen Roman Polanski’yi layık görürken ‘About Endlessness’la İsveçli yönetmen Roy Andersson En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi oldu.