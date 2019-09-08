08.09.2019 - 07:50| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ
Altın Aslan ‘Joker’e
Dün gece düzenlenen ödül töreniyle sonlanan 76. Venedik Film Festivali’nde En İyi Film Ödülü anlamına gelen Altın Aslan çizgi roman uyarlaması ‘Joker’e verildi.
Dc Comics uyarlaması ve ‘The Hangover’ serisinin yönetmeni Todd Philips’in imzasını taşıyan film, önemli bir festivalde en büyük ödülü alan ilk çizgi roman uyarlaması oldu. Joaquin Phoenix’in başrolünü üstlendiği film, ünlü kötü Joker’in köken hikayesini konu alıyor. Jüri, Büyük Jüri Ödülü’ne ‘J’accuse’yle ünlü yönetmen Roman Polanski’yi layık görürken ‘About Endlessness’la İsveçli yönetmen Roy Andersson En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi oldu.
Yaralı antilobu canlı canlı gömdülerHindistan’da çiftçiler, antilopların mahsullerine zarar vermesi sebebiyle Orman Bakanlığı’na başvurdu. Bakanlık, bölgedeki 300 antilobun avcılar tarafından öldürülmesine izin verdi. Amatör kamera tarafından çekilen görüntülerde yaralı bir antilobun canlı canlı gömüldüğü görüldü.