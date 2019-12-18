Altın fiyatları çeyrek altın, gram altın ne kadar? Çeyrek altın fiyatı bugün...

Kapalıçarşı'da altın fiyatları ne kadar? 18 Aralık Çarşamba altın fiyatlarında son durum ne? İşte gram altın, çeyrek altın, Cumhuriyet altın fiyatında son durum...

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI

Altının gram fiyatı, güne yükselişle başlamasının ardından 280,5 lira seviyesinde seyrediyor.

Gram altın, dün altının ons fiyatındaki yatay seyre rağmen dolar kurundaki yükselişe paralel değer kazanarak, günü önceki kapanışın yüzde 0,6 üzerinde 279,3 liradan tamamladı.

Yeni güne de yükselişle başlayan altının gram fiyatı, saat 10.50 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 280,5 liradan işlem görüyor. Aynı dakikalarda Kapalıçarşı'da çeyrek altın 457 lira, Cumhuriyet altını da 1.870 liradan satılıyor.

Altının ons fiyatı, şu dakikalarda önceki kapanışın yüzde 0,1 üzerinde 1.477,5 dolar seviyesinde seyrediyor.

Analistler, küresel piyasalarda ABD Başkanı Donald Trump'ın azil sürecine ilişkin gelişmelerin takip edileceğini belirtti.

Temsilciler Meclisi Adalet Komitesi'nin, Trump'a yönelik azil için gerekçe olabilecek suçlamaları içeren raporunun önceki gün yayımlaması sonrası dava taslağının bugün Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda oylanması bekleniyor.

Azil maddelerinin yer aldığı dava taslağı, Demokratlar'ın çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi Genel Kurulu'nda kabul edilmesi durumunda Cumhuriyetçiler'in çoğunlukta olduğu Senato'ya gidecek.

Bugün yurt içinde veri takviminin sakin olduğunu, yurt dışında ise Almanya'da Ifo endeksleri ile Avro Bölgesi'nde enflasyon verilerinin takip edileceğini kaydeden analistler, teknik açıdan altının ons fiyatında 1.484 dolar seviyesinin, gram altında ise 285 liranın direnç olarak öne çıktığını kaydetti.

ALTININ GRAMI NE KADAR?

Gram altın fiyatı ne kadar? Vatandaşların internette en çok arattığı kelimelerden birisi de gram altın fiyatı. Gram altın bugün 279 liradan satışta.

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı bugün alışta 446 lira; satışta ise 456 liradan işlem görüyor.

CUMHURİYET ALTINI NE KADAR?

Cumhuriyet altını 18 Aralık itibariyle alışta 1849 lira; satışta ise 1877 lira.

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