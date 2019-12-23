Altın fiyatları güncel 23 Aralık Pazartesi | Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?

Altın ne kadar? 23 Aralık Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşların en çok kullandığı yatırım araçlarından birisi olan altında son durum nedir? Haftanın ilk günü itibariyle çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları...

ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?

Çeyrek altın fiyatı bugün alışta 451,82 satışta ise 461,97 TL'den işlem görüyor.

GRAM ALTIN FİYATI SON DURUM

23 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde gram altın fiyatı alış:282,74 satış:282,78 TL olarak başladı.

CUMHURİYET ALTINI 23 ARALIK 2019

Cumhuriyet altını fiyatı ise güne düşüşle başladı. Alış: 1.878 Satış: 1.890 TL'den işlem görüyor.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYINIZ