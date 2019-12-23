23.12.2019 - 09:50 |
Altın fiyatları güncel 23 Aralık Pazartesi | Gram altın, çeyrek altın fiyatı ne kadar?
Altın fiyatları bugün ne kadar? Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek altın ve cumhuriyet altını fiyatları belli oldu. Haftanın ilk gününde altın fiyatları ne kadar oldu? İşte 23 Aralık Pazartesi güncel altın fiyatları ve uzmanlardan altın fiyatları ile ilgili son değerlendirmeler.
Altın ne kadar? 23 Aralık Pazartesi altın fiyatları ne kadar oldu? Vatandaşların en çok kullandığı yatırım araçlarından birisi olan altında son durum nedir? Haftanın ilk günü itibariyle çeyrek altın, gram altın ve cumhuriyet altını fiyatları...
ÇEYREK ALTIN FİYATI NE KADAR?
Çeyrek altın fiyatı bugün alışta 451,82 satışta ise 461,97 TL'den işlem görüyor.
GRAM ALTIN FİYATI SON DURUM
23 Aralık Pazartesi haftanın ilk gününde gram altın fiyatı alış:282,74 satış:282,78 TL olarak başladı.
CUMHURİYET ALTINI 23 ARALIK 2019
Cumhuriyet altını fiyatı ise güne düşüşle başladı. Alış: 1.878 Satış: 1.890 TL'den işlem görüyor.
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