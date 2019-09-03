03.09.2019 - 09:41
Altın fiyatları ne kadar? Gram ve çeyrek altın bugün kaç lira?
Dün yeni haftanın ilk günüydü ve altın fiyatları hafif yükseliş trendindeydi. Gram altın günü 285.65'le kapattı. Bugün ise hafif bir düşüş yaşanıyor. İşte 3 Eylül altın fiyatlarında son durum...
Dün gram altın en yüksek 287.86 lirayı görürken en düşük ise 283.37'yi gördü. Gram altın kapanışı ise 285.68'le yaptı. Yatırımcıların gözü yeni günde... Peki, altın fiyatları ne kadar?
ALTIN FİYATLARI
GRAM ALTIN NE KADAR?
285,23 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 285,41 liradan satılıyor.
CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?
Bin 883 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 904 liradan satılıyor.
TAM ALTIN NE KADAR?
Bin 823 liradan alınan tam altın bin 858 liradan satılıyor.
YARIM ALTIN NE KADAR?
911 liradan alınan yarım altın 934 liradan satılıyor.
ÇEYREK ALTIN KAÇ TL
455 liradan alınan çeyrek altın 467 liradan satılıyor.
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