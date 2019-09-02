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02.09.2019 - 09:29

Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Eylül ayının ilk pazartesi günü... Piyasaların açılmasıyla birlikte altın fiyatlarındaki son durum da araştırılmaya başlandı. Özellikle çeyrek ve gram altın fiyatları merak ediliyor. İşte altın fiyatlarındaki son durum...

Altın fiyatlarında bugün... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

 

Ağustos ayında altın fiyatları yükselişe geçmişti. Şimdi yepyeni bir aya girdik. Altın fiyatlarının eylül ayında nasıl bir seyir izleyeceği büyük merak konusu... En çok araştırılan iki yatırım aracı ise çeyrek ve gram altın... Peki, altın fiyatları ne kadar?

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN NE KADAR?

285,57 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 285,68 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

bin 876 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 904 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 816 liradan alınan tam altın bin 851 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

908 liradan alınan yarım altın 931 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

454 liradan alınan çeyrek altın 465 liradan satılıyor.

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