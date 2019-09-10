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10.09.2019 - 09:29

Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatları 27 Ağustos'tan bu yana düşüş eğiliminde... Dün 277 lira 30 kuruştan kapanış yapan gram altın bugün yine düşüşte... İşte Altın fiyatlarında son durum...

Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatları geçen hafta yatay bir seyir izledi. Bu haftanın ilk gününde de kapanışı 277.30'la yapan gram altın salı günü de düşüşünü sürdürüyor. Şu an gram altın 276,27'den işlem görürken çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altınında son durum ne?

GRAM ALTIN NE KADAR?

275,23 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 276,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Bin 844 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 872 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 786 liradan alınan tam altın bin 820 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

893 liradan alınan yarım altın 915 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

446 liradan alınan çeyrek altın 457 liradan satılıyor.

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