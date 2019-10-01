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01.10.2019 - 09:44 |

Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Altın eylül ayını düşüşle kapattı. Ekim ayındaki seyir ise merak ediliyor. Yeni ayın ilk gününde ise düşüş devam ederken vatandaşlar özellikle "Çeyrek altın" ve "Gram altın ne kadar?" sorularına cevap arıyor.

Altın fiyatlarında son durum... Çeyrek ve gram altın ne kadar?

Ekim ayına girdik ve altın fiyatlarının seyri sabah saatleri itibarıyla merak ediliyor. Geçen ayı düşüşle tamamlayan altının son durumu ne? İşte detaylar...

ALTIN FİYATLARI

GRAM ALTIN FİYATI

Alış 266,55 TL / satış 266,61

ÇEYREK ALTIN FİYATI

Alış 430,81 TL / Satış 438,66

YARIM ALTIN FİYATI

Alış 856,90 TL / Satış 880,32 TL

TAM ALTIN FİYATLARI

Alış 1710,90 TL / Satış 1750 TL

CUMHURİYET ALTINI

Alış 1785,90 TL / Satış 1812 TL

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