‘Altın Güvercin’ başlıyor

Türkiye’nin pop müzik alanında geleneksel tek beste yarışması olan Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması, 6 yıl aranın aradan sonra yarın yeniden hayata geçiriliyor. Kuşadası Belediyesi tarafından 2-7 Eylül günleri arasında düzenlenecek etkinlik, yenilenen formatı ve zengin içeriği ile ilçe halkına ve gelecek olan ziyaretçilere kültür ve sanatla dolu altı gün yaşatacak. İlk kez 1985’te düzenlenen ve 21 yıl Türk müzik tarihinde unutulmaz izler bırakan beste yarışması için hazırlıklar tamamlandı.



Farklı bir konsept



Yarışmanın Turhan Yükseler başkanlığındaki, Ali Rıza Türker, Bora Ayanoğlu, Gür Akad, Nino Varon, Tarkan Gözübüyük ve Yusuf Bütünley’den oluşan ön jürisi, geçen günlerde İstanbul’da toplandı, 2 günlük değerlendirme ile finalistleri belirledi.



Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Altın Güvercin’i 6 yıl aranın ardından yeniden kanatlandıracak olmanın mutluluğu içinde olduklarını belirtti, “Altın Güvercin Beste Yarışması, Kuşadası ile özdeşleşmiş önemli bir organizasyon. Bu nedenle de yaşatılması gerekiyor” dedi. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 7 Eylül’de Kuşadası Amfi Tiyatro’da gerçekleşecek finalinde jüri, Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası’ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten yer alıyor. Değerlendirme sonucu birinci besteciye Altın Güvercin ve 50 bin, ikinciye Gümüş Güvercin ve 30 bin, üçüncüye Bronz Güvercin ve 20 bin lira para ödülü verilecek.



Müziğe birçok isim kazandırdı









Altın Güvercin Beste Yarışması’nı ilk kez Fatih Erkoç “Yol verin a dostlar” şarkısı ile kazanmıştı. Şimdiye kadar yarışma, Fatih Erkoç dışında Harun Kolçak, Aşkın Nur Yengi, Cem Karaca, Asya, Eda-Metin Özülkü, İzel-Çelik-Ercan, Bora Ayanoğlu, Suavi, Burak Uçkun, Mert Erken, Şebnem Özsaran, Tayfun Duygulu, Işın Karaca, Ferhat Göçer, Burak Uçkun, Caner Yemez, Cem Doğangil, Alper Kömürcü, Hale Özbaş, Nilgün Yavaşoğlu, Nermin Kurban ve Neslihan Demirtaş gibi önemli isimleri Türk müzik dünyasına kazandırmıştır. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü ise bu yıl ünlü yorumcu Alpay’a verilecek.

