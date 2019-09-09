‘Altın Güvercin’ Gökçek Özgül’ün

Kuşadası Belediyesi tarafından ve Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla altı yıl aradan sonra yeniden kanatlanan “22. Altın Güvercin Beste Yarışması” Amfi Tiyatro’daki büyük final ile son buldu. 2 Eylül’de başlayan ve altı gün süren etkinlikte, Kuşadalılar ve tatilciler müziğe doydu. CHP İzmir Milletvekili Özcan Purçu, Aydın milletvekilleri Bülent Tezcan, Hüseyin Yıldız, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile birlikte çok sayıda ilçe belediye başkanı, Kuşadalılar ile tatilcinin izlediği büyük finale ilgi büyüktü. 2500 kişilik tiyatro tamamen doldu, Amfi Tiyatro’nun dışına kurulan dev ekrandan da yaklaşık bin kişi finali izledi. Binlerce kişi de Kuşadası’nın çeşitli semtlerine kurulan dev ekranlardan yarışmayı heyecan içinde takip etti.

Alpay ve Türker’e ödül

Yarışma kapsamında gelenekselleşen Barış Manço Onur Ödülü, bu yıl ünlü yorumcu ve şarkıcı Alpay’a verildi. Alpay ödülünü yarışmanın organizatörü Ali Rıza Türker’den aldı. Yarışmanın organizatörü Türker de, onur ödülüne layık görüldü. 10 yarışmacının ardından sahneye çıkan İzmirli Edis, söylediği şarkılar kadar dansıyla da beğeni topladı.

Birbirinden ünlü isimler

Daha önceden seçilen 10 bestenin Turhan Yükseler orkestrası eşliğinde sahne aldığı finalde; Ali Rıza Türker, İzzet Öz, Işın Karaca, Doğukan Manço, Ali Rıza Binboğa, İlhan Şeşen, Armağan Çağlayan, Volkan Severcan, Yusuf Bütünley, Ömür Gedik ve Kuşadası’ndan Murat Sert ile Hüsnü Öten’den oluşan jüri, dereceye giren eserler belirledi. Altın Güvercin’e söz-müzik ve yorumculuğu Gökçe Özgül’e ait olan, “Sen Bana Canlı Lazımsın“ isimli eser layık görüldü. 50 bin liralık ödül çekini Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu’nun elinden alan Özgül, “Çok mutluyum. Mutluluğumu tarif edemiyorum. Yaşadığım çok güzel bir duygu“ dedi.

Yarışmada ikinciliği ‘gümüş güvercin’ “Prova” isimli eseriyle Selehattin Erhan, üçüncülüğü ‘bronz güvercin’ “Korkarım“ isimli eseriyle besteci K. Gökhan Varol aldı. 22. Altın Güvercin Beste Yarışması’nda en iyi yorumcu ödülünü ise “Prova” isimli eseri seslendiren Duygu Karakuş kazandı.

Ödülünü Özlem Çerçioğlu’ndan aldı

Altın Güvercin’in sahibi olan besteci ve yorumcu Gökçe Özgül’ü kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, “hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Altı yıl aradan sonra bize bu güzelliği yaşattığı için Kuşadası Belediye Başkanımı Ömer Günel’i kutluyorum” dedi.

Başkan’dan teşekkür konuşması

Ödül töreninde konuşan Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, altı gün boyunca Kuşadası’nın kültür, sanat ve müziğe doyduğunu belirtti, “Altı yıllık bir aranın ardından yeniden kanatlandırdığımız Altın Güvercin’de büyük finalin mutluluğunu yaşıyoruz. Kuşadası’nın en önemli markasını yeniden ayağa kaldırdığımız ve altın güvercini yeniden uçurduğumuz için mutluyuz. Katkı koyan ve ilgi gösteren herkese teşekkür ederiz” diye konuştu.