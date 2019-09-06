Altın Güvercin’i uçurdu

6 yıl aranın ardından yeniden düzenlenen 22. Kuşadası Altın Güvercin Beste Yarışması ve Festivali devam ediyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Aydın Büyükşehir Belediyesi’nin katkılarıyla yapılan ve 7 Eylül’e kadar devam edecek olan festival ve yarışmanın ikinci meydan konserinde şarkıcı Hande Yener sahne aldı. İsmail Cem Barış ve Dostluk Meydanı’nda sahneye çıkan Hande Yener, Kuş, Beni Sev ve Deli Bile gibi parçalarının yanı sıra, son teklisi Krema’yı da söyledi.

Yaklaşık iki saat sahnede kalan Yener, altı dansçının kendisine eşlik ettiği gecede, Kuşadalılara ve tatilcilere müzik ziyafeti sundu. Konser sonunda sahneye gelen Kuşadası Belediye Başkanı CHP’li Ömer Günel, Hande Yener’e ‘Altın Güvercin’ plaketi takdim etti, bir de çam fidanı hediye etti.

‘Çamlar yeşersin’

Başkan Günel, “İzmir’de yakın zamanda yaşadığımız orman yangını bizim ciğerlerimizi yaktı. Biz de sanatçılarımıza buna dikkati çekmek için buket yerine çam fidanları armağan ediyoruz. İstiyoruz ki bu küçük çamlar yeşersin ve tekrar ağaç olsunlar. O güzel ormanlarımız tekrar yeşersin istiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Festival özlenmiş’

Etkinliklere gösterilen ilgiden çok memnun olduklarını belirten Başkan Günel, “Altın Güvercin, Kuşadası’nın en önemli markası. 6 yıllık aradan sonra gösterilen ilgi hem hemşehrilerimizin hem de tatilcilerimizin Altın Güvercin’i çok özlediğini gösteriyor” dedi. Kuşadalılara ve konuklara teşekkür eden Başkan Güven, “Sizler bizim onur konuğumuzsunuz” diye konuştu.

Kapanışı Edis yapacak

Festival kapsamında 6 Eylül Cuma günü saat 21.00’de Haluk Levent halk konserinde Adalılarla buluşacak. Altın Güvercin Beste Yarışması’nın 7 Eylül Cumartesi gecesi amfitiyatroda yapılacak finaline ise 10 yarışmacı sahne alacak. Genç pop sanatçısı Edis de saat 21.00’de sahneye çıkarak sevilen parçalarını seslendirecek.