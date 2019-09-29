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29.09.2019 - 07:50 | | Kültür Sanat Servisi

Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

26. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali’nde ödüller dün Çukurova Üniversitesi Kongre Merkezi’nde düzenlenen törenle sahiplerini buldu.

Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

Serra Yılmaz başkanlığındaki ulusal yarışma jürisi En İyi Film Ödülü’nü Cenk Ertürk’ün yönettiği ‘’Nuh Tepesi’’ne verdi. Yılmaz Güney Ödülü’nü ise Pelin Esmer’in yönettiği ‘Kraliçe Lear’ aldı.

En İyi Erkek Oyuncu Ödülü’nü ‘Küçük Şeyler’le Alican Yücesoy, En İyi Kadın Oyuncu Ödülü’nü ise ‘Aden’le Funda Eryiğit kazandı. En İyi Yönetmen Ödülü’nün sahibi ise ‘Nuh Tepesi’yle Cenk Ertürk oldu. Gecede ayrıca Zülfü Livaneli ve Zuhal Olcay’a Onur Ödülü takdim edildi.

Şehit polis Serkan Çağlayan'ın cenazesi toprağa verildiİzmir'in Urla ilçesinde hafif ticari aracın çarpması sonucu şehit olan trafik polisi Serkan Çağlayan'ın (34) cenazesi, düzenlenen törenin ardından memleketi Ankara'da toprağa verildi.
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Altın Koza 'Nuh Tepesi'ne

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