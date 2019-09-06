06.09.2019 - 07:50| KÃœLTÃœR SANAT SERVÄ°SÄ° Â
AltÄ±n Kozaâ€™nÄ±n finalistleri
Bu yÄ±l 23-29 EylÃ¼lâ€™de gerÃ§ekleÅŸtirilecek 26. UluslararasÄ± Adana AltÄ±n Koza Film Festivali kapsamÄ±nda yapÄ±lan Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ±â€™nÄ±n finalistleri aÃ§Ä±klandÄ±.
BarÄ±ÅŸ Atayâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Adenâ€™, Burak Ã‡evikâ€™in yÃ¶nettiÄŸi â€˜Aidiyetâ€™, Semih KaplanoÄŸlu imzasÄ± taÅŸÄ±yan â€˜BaÄŸlÄ±lÄ±k-AslÄ±â€™, Serhat Karaaslanâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜GÃ¶rÃ¼lmÃ¼ÅŸtÃ¼râ€™, Nihat Durakâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜KapÄ±â€™, Eylem Kaftanâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Kovanâ€™, Pelin Esmerâ€™in yÃ¶nettiÄŸi â€˜KraliÃ§e Learâ€™, Ali AydÄ±nâ€™Ä±n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Kronolojiâ€™, KÄ±vanÃ§ Sezerâ€™in yÃ¶nettiÄŸi â€˜KÃ¼Ã§Ã¼k Åžeylerâ€™, Cenk ErtÃ¼rkâ€™Ã¼n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Nuh Tepesiâ€™, KÃ¶ken ErgÃ¼nâ€™Ã¼n yÃ¶nettiÄŸi â€˜Åžehitlerâ€™ ve Cihan SaÄŸlam yÃ¶nettiÄŸi â€˜Uzun Zaman Ã–nceâ€™ olmak Ã¼zere Ulusal Uzun Metraj Film YarÄ±ÅŸmasÄ± kategorisinde 12 film yarÄ±ÅŸacak.