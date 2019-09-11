Altın ne kadar? Çeyrek ve gram altın kaç lira?

Altın fiyatları son günlerde düşüş trendindeydi. Yeni haftanın ilk günü yatay bir seyir izleyen altın fiyatları dün büyük bir düşüş yaşadı. Şimdi altın fiyatlarının son durumu merak ediliyor. İşte 11 Eylül gram, çeyrek, yarım, tam ve cumhuriyet altın fiyatları...

ALTIN FİYATLARI NE KADAR?

GRAM ALTIN NE KADAR?

277,23 liradan alınan 24 Ayar külçe altın (Gram altın) 277,41 liradan satılıyor.

CUMHURİYET ALTINI KAÇ LİRA?

Bin 844 liradan alınan Cumhuriyet altını bin 871 liradan satılıyor.

TAM ALTIN NE KADAR?

Bin 785 liradan alınan tam altın bin 820 liradan satılıyor.

YARIM ALTIN NE KADAR?

892 liradan alınan yarım altın 915 liradan satılıyor.

ÇEYREK ALTIN KAÇ TL

446 liradan alınan çeyrek altın 457 liradan satılıyor.