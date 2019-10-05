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05.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT

Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması’nda 10 film

26 Ekim’de başlayacak 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması’nın filmleri açıklandı.

Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması’nda 10 film

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu yarışmaya seçilen 10 filmden 8’i Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6’sı da dünya prömiyerini Antalya’da yapacak. Ali Aydın’ın “Kronoloji”, Ali Özel’in “Bozkır”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran’ın Maceraları”, Orçun Behram’ın “Bina”, Özkan Yılmaz’ın “Soluk” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” adlı filmleri festivalde Zeki Demirkubuz başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Kazananlar 1 Kasım’da Ödül Töreni’nde belli olacak. 

Arslantepe Höyüğünde 5700 yıllık çocuk iskeleti bulunduMalatya’da bulunan Arslantepe Höyüğü’nde bu yıl yapılan kazı çalışmalarında tahmini olarak 5 bin 700 yıllık olduğu değerlendirilen çocuk iskeleti bulundu.
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