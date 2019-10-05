Altın Portakal Film Festivali Ulusal Yarışması’nda 10 film

Yönetmen Mahmut Fazıl Coşkun ve sinema yazarları Sevin Okyay ile Mehmet Açar’ın ön jüriliğinde yapılan değerlendirme sonucu yarışmaya seçilen 10 filmden 8’i Türkiye’de ilk kez seyirciyle buluşurken, 6’sı da dünya prömiyerini Antalya’da yapacak. Ali Aydın’ın “Kronoloji”, Ali Özel’in “Bozkır”, Faysal Soysal’ın “Ceviz Ağacı”, Kıvanç Sezer’in “Küçük Şeyler”, Leyla Yılmaz’ın “Bilmemek”, Maryna Er Gorbach ve Mehmet Bahadır Er’in “Omar ve Biz”, Onur Ünlü’nün “Topal Şükran’ın Maceraları”, Orçun Behram’ın “Bina”, Özkan Yılmaz’ın “Soluk” ve Ümit Ünal’ın “Aşk, Büyü, vs.” adlı filmleri festivalde Zeki Demirkubuz başkanlığındaki jüri tarafından değerlendirilecek. Kazananlar 1 Kasım’da Ödül Töreni’nde belli olacak.