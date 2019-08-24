Altın Portakal’a başvurular başladı

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması bu yıl da dünya festivallerinin gözdesi yapımlarını bir araya getirirken, iki yıl önce kaldırılan Ulusal Yarışma da festivale geri dönüyor. Uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışma, 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak ve başvurular 16 Eylül’de sona erecek.