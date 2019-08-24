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24.08.2019 - 08:56| KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altın Portakal’a başvurular başladı

6 Ekim - 1 Kasım tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleşecek 56. Antalya Altın Portakal Film Festivali’ne başvurular başladı.

Altın Portakal’a başvurular başladı

Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması bu yıl da dünya festivallerinin gözdesi yapımlarını bir araya getirirken, iki yıl önce kaldırılan Ulusal Yarışma da festivale geri dönüyor. Uzun, kısa ve belgesel film kategorilerinde yapılacak yarışma, 2019 Türkiye yapımı tüm filmlere açık olacak ve başvurular 16 Eylül’de sona erecek.

17 yaşındaki genç yaşam savaşı veriyor!Tokat’ta motosiklet kazasında ağır yaralanarak 45 gün süren yoğun bakım sürecini atlatan fakat omurilik zedelemesi nedeniyle his kaybı yaşayan 17 yaşındaki Oğulcan Ökdem'in babası oğlunun tedavisi için destek bekliyor.
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