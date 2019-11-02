Altın Portakal'a 'Bozkır' damgası

Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen. 56. Antalya Altın Porrtakal 'Film Festivali, ödül töreniyle sona erdi. Tören öncesi sanatçılar, kırmızı halıdan geçerek salona girdi. 26 Ekim'de başlayan festivalde bir hafta boyunca 66 film farklı kategorilerde yarıştı. CNN Türk'te canlı yayınlanan ödül törenini, Nefise Karatay ve Yekta Kopan sundu.



Törende "En İyi Film" ödülünü Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek açıkladı. Yönetmen Ali Özel'in ilk uzun metraj filmi "Bozkır" bu ödülün sahibi oldu. Ali Özel, ayrica "En İyi Yönetmen" ödülünü de aldı. Sahneye oğlu Deniz'le gelen Özel, "Deniz, senaryoda bana çok destek verdi. Ödülü onun adına alıyorum' dedi.

Festivalde "En İyi Erkek Oyuncu" ödülünü ise "Küçük Şeyler" filmindeki rolüyle Alican Yücesoy ile "Bozkır" filmindeki rolüyle Mücahit Koçak'a verildi.

Sinemanın ünlü aktörü Ahmet Mekin de "En iyi Kadın Oyuncu Ödülü"nü "Aşk, Büyü Vs." filmindeki rolüyle Selen Uçar'a verdi. Uçar, "Ödülü korkmadan kendini ifade edebilen kız çocuklarına ithaf etmek istiyorum" dedi.

Bu yıl ilk kez verilen Cahide Sonku Ödülü ise “Küçük Şeyler" filmindeki kurgusuyla Selda Taşkın'a verildi. Taşkın, ödülü kadın meslektaşları adına aldığını söyledi.



DİĞER ÖDÜLLER

Dr. Avni Tolunay Jüri Özel Ödülü: Aşk, Büyü, Vs ile Küçük Şeyler

Behlül Dal En İyi İlk Film Ödülü: Bozkır, (Ali Özel)

En iyi Senaryo Ödülü: Ali Özel, (Bozkır)

En iyi Görüntü Yönetmeni: Ümit Çakmaksoy (Bozkır)

En iyi Müzik ödülü: Hüseyin Özel (Bozkır)

En iyi Kurgu ödülü: Ali Özel, Mahmut Aran, Yakup İnanlı (Bozkır)

En iyi Sanat Yönetmeni: Meral Efe Yurtseven ile Yunus Emre Yurtseven, (Kronoloji)

En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu: Aslı İnandık (Soluk)

En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu: Ozan Dağara ile Hakan Emre Ünal (Bozkır)

Film-Yön En iyi Yönetmen Ödülü: Ali Özel (Bozkır)

Sinema Yazarları Derneği (SİYAD) Ödülü: Aşk, Büyü, Vs. (Ümit Ünal)

İzleyici ödülü: Leyla Yılmaz (Bilmemek)

ULUSLARARASI ÖDÜLLER



En İyi Film: Zaman Her Şeyi Siler, Joe Odagiri, Japonya

En İyi Yönetmen: Reza Mirkarimi (Şirin'in Kalesi) İran

En İyi Kadın Oyuncu: Regina Case (Üç Yaz) Three Summers, Brezilya

En iyi Erkek Oyuncu: Hamed Behdad (Şirin'in Kalesi) İran