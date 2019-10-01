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01.10.2019 - 07:50 | | KÜLTÜR SANAT SERVİSİ

Altın Portakal'ın ulusal jürisi belli oldu

26 Ekim’de başlayacak ve bu yıl 56.sı gerçekleşecek Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin 2 yıl aradan sonra yeniden düzenlediği ulusal yarışmalarının jüri üyeleri belli oldu.

Altın Portakal'ın ulusal jürisi belli oldu

Yönetmen Zeki Demirkubuz’un başkanlığında kurulan ve oyuncu Şebnem Bozoklu, oyuncu ve senarist Mert Fırat, yazar ve senarist Latife Tekin ile görüntü yönetmeni Emre Erkmen’den oluşan Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi yılın en iyi yerli filmini seçerken, 15 dalda toplam 810 bin TL değerinde para ödülü verecek. Ulusal Belgesel Film Yarışması Jürisi 2 filme toplam 90 bin TL değerinde ödülleri sunarken, Ulusal Kısa Metraj Film Yarışması jürisi de 30 bin TL destekli ödüllerin sahiplerini belirleyecekler. Festivalin kazananları 1 Kasım’da belli olacak. 

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