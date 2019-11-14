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14.11.2019 - 12:25 | | İHA

Altınova’da orman yangını

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy’de ormanlık alanda yangın çıktı. Altınova itfaiyesinin müdahale ettiği yangın uzun çalışmalar sonrasında güçlükle söndürülebildi.

Altınova’da orman yangını

Örencik ve Çiftlikköy ilçesine bağlı İlyasköy civarında ormanlık alanda çıkan orman yangını kısa sürede geniş bir sahaya yayıldı. Dumanları fark eden vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Bunun üzerine kısa sürede belirtilen noktaya ulaşan itfaiye ekipleri alevlere müdahale etti. Birkaç noktadan eş zamanlı olarak sürdürülen müdahaleler sonrasında yangın daha da geniş bir alana yayılmadan söndürüldü.

Yangın söndürme çalışmalarına çevre köylerdeki vatandaşlar da destek verdi. Yangında yaklaşık 1.5 hektarlık alanın zarar gördüğü tahmin ediliyor. İtfaiye yangının çıkış sebebini de araştırıyor. Kundaklama olma ihtimalinin düşük olduğunu belirten ekipler, atılan bir izmaritin ya da cam parçasının mercek görevi yapması sonrasında yangının çıkmış olabileceği üzerinde duruyor.

“U” dönüşü yapmak isterken kazaya neden olduErzurum’da meydana gelen trafik kazasında kontrolsüz dönen otomobil karşı istikamette gelen başka bir otomobille çarpıştı. Kazada her hangi bir can kaybı yaşanmazken kaza anı MOBESE kameralarına saniye saniye yansıdı.
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