‘Altun’a itibar suikastı yapılıyor’

Bayülgen, Özay Şendir’in sunduğu İnce Ayar isimli televizyon programına konuk oldu. Programda İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşinin hedef alınması gündeme geldi. Bayülgen, iki yıl boyunca kendisinin de itibarsızlaştırılmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışıldığını ifade ederek “Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma İletişim Başkanı’nın da başına gelebilirmiş. Tam hikâyeyi bilmiyorum ama böyle önemli mevkideki bir adamın dahi tweet’lerinde isyanını gördüm. Bir özdeşlik kurdum. Belki benim başıma gelen onun da başına geliyor. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçıya bunu yapmak korkunç bir olay ama bir yandan da bu adam İletişim Başkanı. Çok önemli bir mevkide; Türkiye’de iletişimin başındaki adam” dedi.

‘Müdürümün maaşı’

Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikâyesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikastı yapılıyorsa bu adama, demek ki bu adam yalnız. Belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Memleket açısından da üzülüyorum. İletişim Başkanı böyle bir şey için Twitter’dan feryat ediyorsa burada bir problem vardır” diye konuştu.

İtibar suikastının ölümden daha kötü olduğunu ifade eden Bayülgen, “Birbirimizi itibarsızlaştırmayalım. Konu gazetecilerin konusu. Acaba bir devlet memuru, bulunduğu konum itibarıyla ihale takip ediyor olsaydı, onun maaşını konuşuyor olacak mıydık, hayır. Bu itibar suikastına karşı çok hassasım. İster iktidardan ister muhalefetten olsun, itibar suikastı çok acı bir meseledir” ifadelerini kullandı.