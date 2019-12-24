Alzheimer çözüm modeli ödül aldı

Alzheimer hastalığı sosyo-ekonomik açıdan kalp hastalığı ve kanserden sonra en büyük sağlık sorunlarının başında geliyor.

Türkiye’de halen 750 binden fazla alzheimer hastası olduğu belirtiliyor. Mersin’deki örnek model hasta ve hasta yakınları için oldukça önemli. Modeli Milliyet’e anlatan Türkiye Alzheimer Derneği Mersin Şube Başkanı Prof. Dr. Aynur Özge, uygulanan 6 basamaklı çözüm modelinin tüm Türkiye için ilham verici olduğu görüşünde; “Mersin’de 15 binden fazla alzheimer hastası var. Bir hasta için en az 4 aile bireyi yaşam şeklini değiştirmek zorunda kaldığı düşünülürse, Mersin’de 60 binden fazla kişi bu hastalıktan etkileniyor. Güncel bilgilerimize göre, hastalıktan korunmanın tek yolu zihinsel, bedensel ve sosyal açıdan aktif yaşamak. Bizim ortaya koyduğumuz 6 basamaklı çözüm modelinin ilk ayağını farkındalık çalışmaları oluşturuyor.

‘Bizi mutlu etti’

Diğer basamaklar ise aktif yaş alma evlerinde sosyal etkinlikler ve evde bakım destek çalışmaları. Gündüz bakım birimlerimizde 20 kişiye düzenli hizmet veriyoruz. Gün boyu çeşitli etkinliklerle nöronal rezervlerini koruyan hastalar akşam evlerine ilaçlarını almış, yemeklerini yemiş ve aktivitelerini tamamlamış olarak huzurla dönüyor. Demans İhtisas Merkezi’nde 75 orta ve ileri evre hasta yararlanıyor. Maddi imkanı olmayan hastaların ücretsiz yararlandığı birimde hastaların tüm sağlık ve sosyal ihtiyaçları uzman ekipler tarafından karşılanıyor. Palyatif bakım biriminde ise 18 kişilik kapasite tam dolu olarak hizmet veriyor. Bilgi ve inancımızın meslektaşlarımız tarafından da takdir edilmesi bizi çok mutlu etti. Ödülü Alzheimer hastası olan değerli büyüklerimiz, onların emektar aileleri, dernek gönüllüleri, kurum çalışanları ve aileme ithaf ediyorum.”