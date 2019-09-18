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18.09.2019 - 11:00 |

Alzheimer hastası 9. kattan düşerek öldü

İstanbul Esenyurt'ta Alzheimer hastası olduğu öğrenilen 55 yaşındaki Atilla Özçelik, lüks sitede bulunan 9.kattaki evden düşerek hayatını kaybetti.

Alzheimer hastası 9. kattan düşerek öldü

Olay, dün saat 18.45 sıralarında Adnan Kahveci Bulvarı'nda bulunan lüks bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, Alzheimer hastası olduğu öğrenilen, 55 yaşındaki Atilla Özçelik, 9. kattaki evden henüz belirlenemeyen bir şekilde yere düştü. Özçelik, olay yerinde hayatını kaybetti.

Bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Özçelik'in ailesi ölüm olayı üzerine sinir krizleri geçirdi. Polis olay yeri incelemesinin ardından Özçelik'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

 

Kaza yaralanan gencin 'anne' feryadıBursa'nın İnegöl ilçesinde, hafif ticari araç ile çarpışan elektrikli bisikletten annesiyle birlikte düşüp yaralanan genç, kendisine müdahale eden sağlık ekiplerine, ''Beni bırakın anneme müdahele edin dedi.
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