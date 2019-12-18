‘Amaç Libya’da iç savaşı durdurmak’

TBMM Genel Kurulu’nda 21 Aralık’ta görüşülecek teklifle ilgili Kaymakcı Türkiye ile Libya arasında güvenlik ve askeri iş birliği mutabakat muhtırasına, muhalefetin “savaş tezkeresi” benzetmesine tepki gösterdi. Türkiye’nin başka bir ülkeye muharip güç göndermesi veya başka bir ülkede kuvvet kullanmasının Anayasa’da belli ve kurallarının tanımlı olduğuna işaret eden Kaymakçı, “Bu anlaşmanın böyle bir amacı, hedefi yok, böyle bir niyeti yok. Eğitmenlerin, danışmanların gidip gelmesi söz konusu, ama bir muharip gücün bir kuvvet kullanımına ilişkin herhangi bir hüküm yok” dedi. Amaçlarının Libya’da iç savaşı durdurmak olduğuna işaret eden Kaymakcı, “Bizim, Libya’da bir taraf almamız söz konusu değil. Trablus’taki Meşru Ulusal Mutabakat Hükümeti’ne bir saldırı var. Meşru hükümete BM kararları çerçevesinde yardım edebileceğimize inanıyoruz” ifadelerini kullandı.