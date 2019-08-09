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09.08.2019 - 12:41| DHA

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

Osmaniye'de, Amanos Dağı eteklerinde güvenlik güçlerince yürütülen arazi arama- tarama faaliyetleri sırasında PKK'lı teröristler tarafından kullanıldıkları değerlendirilen toprağa gömülü malzemeler bulundu.

Amanos Dağı'nda toprağa gömülü PKK malzemeleri bulundu

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı komando ve özel harekat timleri, Amanos bölgesinde, 'terör örgütü PKK'nın faaliyetlerinin önlenmesi, mağara, sığınak ve erzak depolarının imha edilmesine yönelik' operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. Bu amaçla Küllü Köyü Ericek Mevkii sınırları içerisinde yapılan arazi arama-tarama faaliyeti sırasında, bölücü terör örgütü mensuplarınca kullanıldıkları değerlendirilen toprağa gömülü malzemeler bulundu. Çevre güvenliği alınarak yapılan incelemede, toprak altından 20 kilogram ayçiçek yağı, 100 metre naylon ip ile çok sayıda çikolata ve 10 adet boş çuval çıktı.

Delil niteliği taşıyan malzemelerden bazıları, Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı'nda muhafaza altına alındı. Taşınması ve bulundurulması sakıncalı malzemeler ise imha edildi. Soruşturma sürüyor.

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