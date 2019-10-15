15.10.2019 - 09:23 |
Amansız Takip filminin konusu nedir? Oyuncuları kimler?
Amansız Takip filmi bu akşam Kanal D'de yayınlanacak. Amansız Takip izlemek isteyen izleyiciler, öncelikle filmin konusunu ve oyuncularını araştırıyor. İşte Amansız Takip filmi hakkında merak edilenler...
Amansız Takip filminin konusu, Oğlu Frankie ile parkta vakit geçirmekte olan Karla Dyson, bir süre sonra çocuğundan ses çıkmayınca telaşlanır ve sonunda çocuğun bir arabaya zorla bindirildiğini görür. Oğlunu kaçıranların peşine düşen kadın, durumu polise haber verir, ancak sonunda bu işi kendi kendisine halletmesi gerektiğini anlar. Hiçbir güçlüğün yıldıramadığı acılı anne, oğlunu geri alana dek durmaya niyetli değildir.
Orijinal adı : Kidnap
Yönetmen : Luis Prieto
Yapım Yılı : 2017
Türü : Aksiyon, Gerilim
Oyuncular : Halle Berry, Lew Temple, Gene Kevin Hames Jr, Ritchie Montgomery
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