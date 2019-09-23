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23.09.2019 - 09:55 | | İHA

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri yaptıkları uyuşturucu operasyonunda 3 kişiyi gözaltına aldı.

Amasya’da uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

Alınan bilgiye göre, Amasya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Ekipleri Merzifon ilçesi Meray Kavşağı'nda 34 BKL 285 ve 34 BLK 785 plakalı 2 araçta ve araçtaki 3 kişinin üzerilerinde yaptıkları aramada 1445,65 gram skunk, 4,96 gram kokain ve 214 adet mor 283 adet gri renkte ekstasy hap ele geçirdi. “Uyuşturucu madde ticareti” ve “uyuşturucu madde kullanmak” suçlarından araçta bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Şırnak'ta 9 terörist etkisiz hale getirildiİçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; Şırnak Beytüşşebap ilçesi kırsalında, İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist daha silahları ile birlikte etkisiz hale getirilmiştir. Böylelikle Şırnak'ta devam eden operasyonda etkisiz hale getirilen terörist sayısı 9'a yükselmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
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