Ambulans çağırmayı sevmiyoruz

Kalp krizinde ne kadar erken müdahale yapılırsa hastanın hayatta kalma şansının da o kadar arttığını vurgulayan Türk Kardiyoloji Derneği Başkanı Prof. Dr. Mustafa Kemal Erol, “Saniyeler dahi büyük önem taşırken halkımız ambulans çağırmak yerine hastayı hemen bir arabaya atıp kendisi hastaneye götürmeyi tercih ediyor. Hastaların neredeyse yarısı yani yüzde 49.5’i kendi olanaklarıyla hastaneye gitmeyi tercih ediyor ve yüzde 37.6’si o hastaya müdahale etme şansı olmayan hastanelere gidiyor. Stent, balon gibi acil müdahale işlemlerinin yapılamadığı bir hastaneye gidildiğinde ise o hasta başka bir hastaneye sevk ediliyor. Hastaneler arası nakilde ise ortalama 172 dakika neredeyse üç saate yakın zaman kaybediliyor” dedi.



15 dakikada geliyor



Türkiye genelinde çağrı alındıktan sonra ambulansın hastaya ulaşma süresinin 15 dakika olduğunu belirten Prof. Dr. Erol, “Hastaların sandığı gibi ambulans geç gelmiyor. Ambulans hastaya ulaştığı anda da tedavi başlıyor, özel araçlara göre trafikte daha hızlı gidiyor ve hastayı doğru hastaneye götürüyor. Bunların hepsi hastanın hayatta kalma şahsını artırıyor. Ama şikayet başladıktan sonra 112 Acil Servis’i arayana kadar geçen süre 52.5 dakika. Halkımızın artık bu konuda bilinçlenmesi ve acil durumlarda mutlaka ambulansı araması gerekiyor” diye konuştu.



Prof. Dr. Erol, aynı zamanda kalp krizi şikayetiyle hastaneye yatırılan bin 930 hasta üzerinde yaptıkları araştırmanın sonuçlarını da açıkladı. Hipertansiyon, sigara kullanımı ve şekerin kalp hastalıklarında risk açısından ilk üç sırada olduğunu dile getiren Prof. Dr. Erol, “Hastaların yüzde 95’i göğüs ağrısı şikayetiyle geliyor. Onu nefes darlığı ve çarpıntı izliyor. Sırta yayılan göğüs kafesi üzerinde sıkıştırıcı, ezici, yanıcı, ağırlık koymuş gibi 10 dakikayı geçen ağrıda mutlaka acil yardım isteyin” dedi.



Erkekler daha çok kalp krizi geçiriyor



Araştırma sonuçlarına göre Türkiye’de kalp krizi geçiren her 100 hastadan 74’ünün erkek olduğunu söyleyen Prof. Dr. Meral Kayıkçıoğlu da “Kadınlarda kalp krizi erkeklere göre hem daha az hem de daha ileri yaşlarda görülüyor. Ama kadınlarda ölüm oranı erkeklere göre daha yüksek. Ülkemizde kalp krizi geçirme yaşı ise ortalama 62. Kadınlar hastaneye daha geç geliyorlar, ağrı erkeklerdeki gibi çok keskin olmayabiliyor, kalp krizi geçirdiğine önce kendi inanmıyor, inandıktan sonra ise kendisini hastaneye getirmesi için birini bulması gerekiyor. Buradaki problem kadınların sağlık sistemine daha geç başvurması” diye konuştu.

