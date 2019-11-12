Ambulans çalan şüpheliye 7 yıla kadar hapis istendi

İstanbul Cumhuriyet Savcılığı'nca 29 Ekim günü meydana gelen olayla ilgili soruşturma tamamlandı. Savcılıkça hazırlanan iddianamede, 31 Ekim'de tutuklanan şüpheli E. Ç.'nin ambulansı çaldığı ve daha sonra ormanlık alanda polis tarafından yakalandığı belirtildi. Ç.'nin "Kamu kurum ve kuruluşlarındaki eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıldan 7 yıla kadar hapsi talep edildi. Ambulans şoförü Cahit U.'nun da "şikayetçi" sıfatıyla iddianamede yer aldığı öğrenildi. Şüpheli hakkındaki iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Mahkeme iddianameyi onaylarsa şüpheli, önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkacak.

AMBULANSIN İÇİNDE GÖZALTINA ALINMIŞTI

Olay Fatih, İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi'nde 29 Ekim gece saatlerinde meydana gelmişti. Hasta nakil ambulansı anahtarı üzerindeyken çaldığı belirtilen şüpheli E. Ç.'nin çaldığı ambulans Göktürk'te bulunmuştu. Ç., ambulansın içerisinde otururken yakalanarak gözaltına alınmıştı. Şüpheli Ç. polis ifadesinde, 10 yıl önce sağlık kuruluşlarında çalıştığını, eşinden ayrıldığı için bunalımda olduğunu ve ambulansı kalacak yeri olmadığı için çaldığını söylemişti. Şüpheli, 31 Ekim'de çıkarıldığı savcılık tarafından tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edilmişti. Nöbetçi İstanbul 5. Sulh Ceza Hakimliği'ne çıkarılan şüpheli, "Herhangi bir zarar verme durumum yoktu. Sesimi duyurabilmek eşimle görüşebilmek için bir şey yapmam gerekiyordu. Zararım varsa karşılamaya hazırım" diyerek serbest bırakılmayı talep etmişti. Ancak şüpheli, mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilmişti.