MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAmbulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi
07.09.2019 - 11:37| DHA

Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi

Konya'da, tatilden dönen ailenin içinde bulunduğu otomobilin şarampole yuvarlandığı kazada, 2'si çocuk, 4 kişi yaralandı. Durumu ağır olan yaralılardan Berre Hüseyinoğlu (9), karayoluna inen ambulans helikopterle hastaneye kaldırıldı.

Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi

Kaza, saat 08.00 sıralarında Konya-Seydişehir karayolu İnlice mevkiinde meydana geldi. Antalya istikametinden kent merkezine doğru gelen Aydın Hüseyinoğlu (37) yönetimindeki 04 DE 006 otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu karşı şeride geçip şarampole yuvarlandı. Kazada, sürücü Hüseyinoğlu ile yanındaki eşi Havva (28) ve çocukları Mina (5) ile Berre Hüseyinoğlu yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Ağrı'da doktor olduğu öğrenilen Aydın Hüseyinoğlu, araçtan fırlayan çocuklarına ilk müdahaleyi kendisi yaptı.

Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi

Durumu ağır olan Berre Hüseyinoğlu için ise olay yerine hava ambulansı gönderildi. Karayoluna inen hava ambulansı kız çocuğunu alarak Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'ne götürdü. Diğer yaralılar da kentteki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Ailenin Antalya'dan tatilden döndükleri öğrenildi.

Ambulans helikopter, yaralı Berre için karayoluna indi

Hesap kavgası! Silahlar konuştu...Zeytinburnu'nda bir restoranda hesap yüzünden meydana gelen silahlı kavgaya karıştığı gerekçesiyle gözaltına alınan 7 şüpheli serbest bırakıldı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Mardin'den acı haber! 1 polis şehit oldu...

Mardin'den acı haber! 1 polis şehit oldu...

Sayısal Loto 7 Eylül 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Sayısal Loto 7 Eylül 2019 çekilişi saat kaçta yapılacak?

Arı kâbusu! 19 kişiyi hastanelik ettiler

Arı kâbusu! 19 kişiyi hastanelik ettiler

Hesap kavgası! Silahlar konuştu...

Hesap kavgası! Silahlar konuştu...

Sıradaki Haber