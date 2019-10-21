MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAmbulans ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var
21.10.2019 - 17:01 | | DHA

Ambulans ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var

Rize'nin Pazar ilçesinde, ambulansla kamyonetin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 4 kişi yaralandı.

Ambulans ile kamyonet çarpıştı! Yaralılar var
Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Ambulans ile kamyonet çarpıştı: 4 yaralı
Haberin Tüm Fotoğrafları

Kaza, saat 15.30 sıralarında, Pazar ilçesi Kirazlık Mahallesi Liman mevkisinde meydana geldi. Kaçkar Devlet Hastanesi'nden ilçe merkezine hasta almaya giden Kenan M. yönetimindeki 53 AAP 174 plakalı ambulans, kavşaktan dönüş yapan Mehmet K.'nin kullandığı 53 AAJ 844 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan ambulans, kaldırıma çıkıp, MOBESE kameralarının bulunduğu direğe çarparak durabildi.

Kazada, ambulans sürücü ve 2 sağlık görevlisi hafif yaralandı. Kamyonette sıkışan Mehmet K. ise ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince içeriden çıkarılıp, ilk müdahalesinin yapılmasının ardından Kaçkar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı sürücü Mehmet K.'nin sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi.

Teröristlerden temizlenen Resulayn havadan görüntülendiBarış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Resulayn, havadan görüntülendi.
daha fazla video için
GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Eski HDP Erzincan İl Başkanı tutuklandı

Kahraman esnaf o anları anlattı!

Kahraman esnaf o anları anlattı!

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

Bağcılar'da yer kavgası cinayeti şüphelisi 2 kişi yakalandı

El Bab bölgesine askeri sevkiyat

El Bab bölgesine askeri sevkiyat

Sıradaki Haber