Ambulans ile otomobil çarpıştı!

Edinilen bilgiye göre Tosya ilçesinden Kastamonu Devlet Hastanesine hasta sevki yapan 37 KE 994 plakalı ambulans Kastamonu’dan Tosya istikametine gitmekte olan İsmail Ü. Yönetimindeki 37 AAB 711 plakalı araçla Tosya Ilgaz Dağı geçidinde çarpıştı.

Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü İsmail Ü. Kazayı hafif sıyrıklarla atlattı. Kaza yapan ambulansta bulunan hasta ise olay yerine çağrılan başka bir ambulansla Kastamonu Devlet Hastanesine gönderildi.

Kazanın ardından trafiğe kapanan Tosya Kastamonu Yolu otomobil ve ambulansın yoldan kaldırılmasının ardından Tosya Yolunda trafik normale döndü. Emniyet güçleri, kaza hakkında inceleme başlattı.