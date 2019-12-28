Ambulansa yol verme kursta öğretilsin

Hayat kurtarmak için saniyelerle yarışan 112 acil sağlık ekipleri, trafikte yol vermeyen sürücüler ve hatalı parklar nedeniyle vakalara ulaşırken güçlük yaşıyor. Zaman zaman haberlere de konu olan fotoğraf ve görüntüler vicdanları kanatıyor. Sonrasında ambulansa yol vermeyen sürücüler, tespit edilerek gerekli cezalar uygulanıyor. 2019-2023 Stratejik Planı’nı açıklayan Sağlık Bakanlığı, yol haritasında acil durum ve afetlerde sağlık hizmetlerini daha hızlı ve kaliteli verecek şekilde güçlendirmek için kendisine hedef koydu. Bakanlık, 2018 yılında yüzde 69 olan hayati tehlikesi bulunan acil vakalara, durumun iletilmesinin ardından ilk 8 dakikada ulaşma oranını 2019 sonu itibarıyla yüzde 70’e, 2020 için yüzde 71’e, 2021 için yüzde 72’ye, 2022 ve 2023 için yüzde 74’e çıkarmayı planlıyor.



Bakanlık, Stratejik Plan’da, trafikte araçların ambulanslara yol vermemesiyle ilgili önemli tespit ve önerilerde de bulundu. Sağlık Bakanlığı, karayolu trafik yönetmeliğinin 142’nci maddesinde geçiş üstünlüğü olan araçlara nasıl yol verileceğinin net ve sürücülerin yeterli bilgiye sahip olmadığı tespitini yaptı. Bakanlık, karayolu trafik yönetmeliğinde geçiş üstünlüğü olan araçlara nasıl yol verileceğinin netleştirilmesi ve trafikte ambulansa yol verme yönteminin sürücü kursları eğitim müfredatına konmasının sağlanması gerektiğini belirtti.