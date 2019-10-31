‘Ambulansı ısınmak için kaçırdım’

Çalışma başlatan polis ekipleri, ambulansın Eyüpsultan’da Göktürk Göleti yakınlarında olduğunu belirledi. Olay yerine giden polis ekipleri, ambulansın direksiyonunda yakaladığı Emre Çelik’i (34) gözaltına aldı. Çok sayıda suçtan kaydı olduğu belirlenen şüphelinin, bir süre önce eşinden boşandığı için psikolojik sorunlar yaşadığı öne sürüldü. Şüphelinin ifadesinde, “10 sene önce bir sağlık kuruluşunda çalışıyordum. Hastanenin önünden geçerken ambulansı gördüm. Hem ısınmak için hem de anılarımı tazelemek için ambulansı alarak kaçırdım” dediği öğrenildi.