Amca oğlunu fidye için kaçırdı, ailesinden 1 milyon TL istedi

Gaziosmanpaşa'da oturan ve müteahhitlik yapan Veysi E. 5 Eylül akşamı saat 21.45 de evinin önünde aracını park ederken kendilerine polis süsü verip yanına yaklaşan kişiler tarafından, hakkında yakalama kararı olduğu söylenerek başka bir araca bindirildi. Aracın İstanbul Yeni Havalimanı'na yönelmesi üzerine kaçırıldığını anlayan Veysi E. direnince araç içerisinde darbedilip kelepçelendi. Üzerinde bulunan 5 bin lirası ve cep telefonu alınan Veysi E. gece saatlerinde Eyüpsultan’a bağlı Işıklar Köyü’ndeki bir adrese götürüldü. Bir süre işkence yapılan iş insanı daha sonra aynı şahıslar tarafından 6 Eylül sabahı Bayrampaşa’da başka bir adrese götürülüp rehin tutuldu.

Gece boyunca Veysi E.’ye ulaşamayan ailesi ise polise giderek kayıp başvurusunda bulundu. Polis kayıp başvurusuyla ilgili çalışma başlatırken, Veysi E.’nin ailesini arayan şüpheliler, “Veysi şuan elimizde. 1 milyon dolar getirmezseniz, cesedini göndeririz” dedikten sonra telefonu kapattı. Fidye telefonun ardından ailenin durumu polise bildirmesi üzerine soruşturmayı devralan Gasp Büro Amirliği ekipleri yaptıkları çalışmalar kapsamında çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı. Yapılan incelemelerde, Veysi E.’nin ilk götürüldüğü adres olan Işıklar Köyü’ndeki adresi belirleyen ekipler, Veysi E.’nin daha sonra götürülüp rehin tutulduğu Bayrampaşa’da ki evi de belirleyerek adrese operasyon düzenledi.

11 Eylül günü Düzenlenen operasyonda Veysi E. fidye çetesinin elinden kurtarılırken, adreste bulunan Teoman Ö. ve Emine Y. ile birlikte Halil E., Halef D., Resul E. ve N.Ş. gözaltına alındı. Emniyete götürülüp sorguya alınan çete mensuplarından Halil E.’nin ve Halef D.’nin kaçırılan Veysi E.’nin akrabası olduğu tespit edildi.

Yapılan sorgulamada çetenin başını çektiği ve fidye olayını organize ettiği belirlenen Halil E.’nin kaçırtma olayını kabul edip fidye isteme iddiasını reddettiği öğrenilirken, ifadesinde "Amcamın oğlu olan Veysi E. ile bir süre önce tartışmıştık Tartışma sırasında bana tokat atmıştı. Bunun üzerine kendisine husumet besleyip kaçırma olayını planladım" dediği öğrenilirken sorgulamaların ardından adliyeye sevk edilen 6 şebeke üyesinin hepsi tutuklanıp cezaevine kondu.