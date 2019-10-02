02.10.2019 - 11:49 | | DHA
AmcasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin altÄ±nda kalan Edanur'dan kahreden haber!
Sivasâ€™ta, amcasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin Ã§arpmasÄ± sonucu altÄ±nda kalan Edanur DikÃ§alÂ (1), aÄŸÄ±r yaralÄ± kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± hastanede yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â
Kaza, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde, Kangal ilÃ§esine baÄŸlÄ± Havuz kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. B.D. (23), 58 BP 331 plakalÄ± otomobiliyleÂ geri manevra yaparken, bahÃ§ede oyun oynayan yeÄŸeni Edanur DikÃ§al'aÂ Ã§arptÄ±. AracÄ±n altÄ±nda kalan Edanur, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbarla kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri,Â Edanur'uÂ ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.
SaÄŸlÄ±k durumu kritik olan Edanur, buradaki ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndanÂ Cumhuriyet Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne sevk edildi. Edanur, doktorlarÄ±nÂ tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen bu sabaha karÅŸÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Jandarma, kazaylaÂ ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.
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PeÅŸ peÅŸe operasyonlar! 10 gündür göz açtÄ±rÄ±lmÄ±yorÄ°stanbul Narkotik ekiplerince Ä°stanbul genelinde son 10 günde uyuÅŸturucu çetelerine yönelik olarak düzenlenen operasyonlarda 1 ton 800 kilo skunk, yangÄ±n tüpleri içerisinde 60 kilo eroin, 13 kilo kokain, 8 kilo reçine esrar ile bu uyuÅŸturucularÄ±n paketlenmesi de kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirlenen hassas teraziler ve silahlar ele geçirildi.