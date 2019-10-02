AmcasÄ±nÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± otomobilin altÄ±nda kalan Edanur'dan kahreden haber!

Kaza, dÃ¼n akÅŸam saatlerinde, Kangal ilÃ§esine baÄŸlÄ± Havuz kÃ¶yÃ¼nde meydana geldi. B.D. (23), 58 BP 331 plakalÄ± otomobiliyleÂ geri manevra yaparken, bahÃ§ede oyun oynayan yeÄŸeni Edanur DikÃ§al'aÂ Ã§arptÄ±. AracÄ±n altÄ±nda kalan Edanur, aÄŸÄ±r yaralandÄ±. Ä°hbarla kaza yerine gelen saÄŸlÄ±k gÃ¶revlileri,Â Edanur'uÂ ambulansla Kangal Devlet Hastanesi'ne kaldÄ±rdÄ±.

SaÄŸlÄ±k durumu kritik olan Edanur, buradaki ilk mÃ¼dahalesinin ardÄ±ndanÂ Cumhuriyet Ãœniversitesi TÄ±p FakÃ¼ltesi Hastanesi'ne sevk edildi. Edanur, doktorlarÄ±nÂ tÃ¼m mÃ¼dahalelerine raÄŸmen bu sabaha karÅŸÄ± yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdi.Â Jandarma, kazaylaÂ ilgili soruÅŸturma baÅŸlattÄ±.

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