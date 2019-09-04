04.09.2019 - 14:12
Amerik Açık Tenis Turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Amerika Açık Tenis Turnuvası 26 Ağustos'ta başladı. Final ise 8 Eylül'de gerçekleşecek. Turnuvaya Djokovic sakatlığı nedeniyle veda ederken Roger Federer, Grigor Dimitrov'a 3-2 mağlup oldu. Şimdi turnuvada çeyrek final mücadeleleri yaşanacak. Peki, Amerika Açık Tenis Turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Tenisseverler mücadeleleri heyecanla takip ediyor. Müsabakaları yerinde izleyemeyenler ise karşılaşmaların zamanını ve kanalını öğrenmek istiyor. İşte konuya ilişkin detaylar...
KADINLAR
Kadınlar çeyrek final: Bencic vs Bekic - 4 Eylül Çarşamba saat 19.00 - Eurosport
Kadınlar çeyrek final: Andreescu vs Mertens - 4 Eylül Çarşamba saat 14.00 - Eurosport
ERKEKLER
Erkekler çeyrek final: Schwartzman vs Nadal - 4 Eylül Çarşamba saat 14.00 - Eurosport
Erkekler çeyrek final: Berrettini vs Monfils - 4 Eylül Çarşamba saat 19.00 - Eurosport