MİLLİYET ANA SAYFA
HaberlerGündemAmerik Açık Tenis Turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
04.09.2019 - 14:12

Amerik Açık Tenis Turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerika Açık Tenis Turnuvası 26 Ağustos'ta başladı. Final ise 8 Eylül'de gerçekleşecek. Turnuvaya Djokovic sakatlığı nedeniyle veda ederken Roger Federer, Grigor Dimitrov'a 3-2 mağlup oldu. Şimdi turnuvada çeyrek final mücadeleleri yaşanacak. Peki, Amerika Açık Tenis Turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Amerik Açık Tenis Turnuvası ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

 

Amerika Açık Tenis Turnuvası'nda çeyrek final heyecanı yaşanıyor. Tenisseverler mücadeleleri heyecanla takip ediyor. Müsabakaları yerinde izleyemeyenler ise karşılaşmaların zamanını ve kanalını öğrenmek istiyor. İşte konuya ilişkin detaylar...

KADINLAR

Kadınlar çeyrek final: Bencic vs Bekic - 4 Eylül Çarşamba saat 19.00 - Eurosport 

Kadınlar çeyrek final: Andreescu vs Mertens - 4 Eylül Çarşamba saat 14.00 - Eurosport 

ERKEKLER

Erkekler çeyrek final: Schwartzman vs Nadal - 4 Eylül Çarşamba saat 14.00 - Eurosport 

Erkekler çeyrek final: Berrettini vs Monfils - 4 Eylül Çarşamba saat 19.00 - Eurosport 

 

Aceleci kadın, platform ile tren arasında sıkıştıSingapur'da trene yetişmeye çalışan bir kadın, istasyon güvenlik platform kapısı ile tren arasında sıkıştı.
daha fazla video için

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Eşi ve kayınbiraderini öldürmeye gittiği öne sürülen genci annesi yakalattı

Eşi ve kayınbiraderini öldürmeye gittiği öne sürülen genci annesi yakalattı

2 çocuk babası organlarıyla 4 kişiye hayat verecek!

2 çocuk babası organlarıyla 4 kişiye hayat verecek!

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Minibüs şarampole devrildi: 2 yaralı

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Şehit asker son yolculuğuna uğurlandı

Sıradaki Haber