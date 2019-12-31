Son dakika: "Amorti kaç oldu" belli oldu! İşte 2020'de amorti ikramiyesi kazandıran o numaralar... (hangi rakamlara amorti çıktı?)

Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. Milli Piyango çekilişinde şanslı biletler hangileri oldu merak konusu. 80 milyonluk biletin hayalini kuran vatandaşlar çeyrek, yarım, tam biletlerine isabet eden ikramiyeleri öğrenmek için Milliyet.com.tr Milli Piyango sayfasını ziyaret ediyor. Milli Piyango sorgulama sayfasını ziyaret ederek bilet sorgulama alanına bilet numaranızı girip biletinize ne kadar ikramiye çıktığını kolaylıkla sorgulayabilirsiniz. Yayınlanan sıralı tam liste üzerinden de bilet numarası kontrolü yapabilirsiniz.

2020 AMORTİ İKRAMİYESİ KAZANDIRAN NUMARALAR - AMORTİ HANGİ RAKAMLARA ÇIKTI?

Milli Piyango yılbaşı çekilişinde büyük ikramiye dışında en çok merak edilen ikramiye amortiye isabet eden ikramiye oldu. Bu yıl amorti rakamları hangileri oldu? Milli Piyango İdaresi amorti rakamlarının belirlenmesi için çekilişi gerçekleştirdi. Amorti ikramiyesi biletin son rakamına isabet eden ikramiyeyi ifade eder. Bu yılki amorti numaraları hangileri oldu? İşte Milli Piyango amorti ikramiyesinin çıktığı numaralar.

2020 MİLLİ PİYANGO AMORTİ RAKAMLARI

4 - 8

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır. Teselli: Milli Piyango biletinin çekilişinde en büyük ikramiyeyi kazanan bilet numarasının, her hanesindeki rakama göre bir farklılık gösteren ikramiyedir.

AMORTİ İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Biletine amorti ikramiyesi isabet eden vatandaşlar ikramiyelerini gezici ya da sabit bayilerden alabilirler.

MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARI BİLET SORGULAMA EKRANI