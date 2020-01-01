Amorti nedir? Bilet üzerindeki hangi rakamlar amorti sayılıyor?

Milli piyango çekilişinde şansını denemek isteyenler çeyrek, yarım veya tam bilet satın aldı. Mill Piyango çekiliş sonuçlarını öğrendikten sonra bilmediği terimleri araştırmaya geçen vatandaşlar milli piyango çekilişi hakkında bilmediklerini öğrenmek istiyor. Milli Pİyango çekilişinde amorti ne demek oluyor? Amorti nedir? Amorti rakam hangisi? Bilet üzerinde hangi rakam amorti oluyor?

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.

2020 MİLLİ PİYANGO ÇEKİLİŞ SONUÇLARINDA AMORTİ RAKAMLARI BELLİ OLDU

Milli Piyango çekilişinde her yıl olduğu gibi bu yıl da amorti için iki rakam çekildi. Bu iki rakamdan biri biletinizin son rakamı ise bilet fiyatınızın iadesini alabiliyorsunuz. Eğer milli piyango çeyrek bilete sahipseniz 20 TL iadesi, milli piyango yarıme sahipseniz 40 TL iadesi, Milli piyango tam bilete sahipseniz 80 TL iadesini milli piyango bileti satış bayiilerinden alabiiliyorsunuz.

AMORTİ 2020

2020 Milli Piyango çekiliş sonuçlarında bu yıl amorti rakamları 4 ve 8 oldu. Biletinizin son rakamı 4 veya 8 ise bilet fiyatınızı geri alabilirsiniz.