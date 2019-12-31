Amorti sorgulama | 2020 Amorti sonuçları saat kaçta açıklanacak?

AMORTİ İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Biletin son rakamına isabet eden ikramiye yarım bilette ikiye, çeyrek bilette dörde bölünerek hesaplanıyor.

2020 Milli Piyango sonuçları açıklanıyor. Saat 15.00 itibariyle başlayan Milli Piyango yılbaşı özel çekilişinde küçük ikramiyelerin ardından büyük ikramiye ve amorti çekilişleri yapılacak. Milli Piyango yılbaşı özel çekilişi noter huzurunda ve halka açık olarak yapılıyor. Peki, amorti sorgulama nasıl yapılır? Amorti sonuçları saat kaçta açıklanacak?

2020 AMORTİ SONUÇLARI SAAT KAÇTA AÇIKLANACAK?

Milli Piyango yılbaşı çekilişi için heyecan dorukta. 15.00'te başlayan Milli Piyango çekilişinde büyük ikramiye ve amorti rakamlarının çekilişi 20.00 - 21.00 saatleri arasında yapılacak. Amorti sonuçları açıklandığında bilet sorgulama ekranına Milliyet.com.tr'de ulaşabileceksiniz.

MİLLİ PİYANGO AMORTİ SORGULAMA

Milli Piyango sonuçlarında en çok aratılan ikramiyelerin başında amorti ikramiyesi geliyor. Amorti ikramiye alınan biletin son rakamına göre belirleniyor. Milli Piyango bilet sorgulama ekranı Milliyet.com.tr'de. Bilet numaranızı sorgulama ekranına giriş yaparak hızlı sorgulama yapabilirsiniz.

AMORTİ İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Biletin son rakamına isabet eden ikramiye yarım bilette ikiye, çeyrek bilette dörde bölünerek hesaplanıyor.