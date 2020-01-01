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01.01.2020 - 09:25 |

Amorti sorgulama 2020 | Yılbaşı 2020 Amorti ikramiyesi nereden alınır?

Milli Piyango sonuçlarının açıklanmasının ardından en çok merak edilen ikramiyelerden birisi de amorti ikramiyesi oldu. Biletin son rakamına isabet eden amorti ikramiyesi nereden alınır? Yılbaşı 2020 Milli Piyango amorti sorgulama ekranı Milliyet.com.tr'de. İşte 2020 amorti rakamları.

Amorti sorgulama 2020 | Yılbaşı 2020 Amorti ikramiyesi nereden alınır?

2020 Milli Piyango yılbaşı çekiliş sonuçları açıklandı. 31 Aralık 2019'da saat 20.30 gibi belli olan amorti rakamları en çok merak edilen ikramiyelerden olmuştu. Bu yıl amorti hangi rakamlara isabet etti? Amorti sorgulama nasıl yapılır? Amorti ikramiyesi nereden alınır?

AMORTİ NEDİR?

Milli Piyango biletinin her çekilişte son rakamına göre biletlere verilmekte olan ikramiye. Değeri biletin değeri kadardır.

AMORTİ İKRAMİYESİ NASIL HESAPLANIYOR?

Biletin son rakamına isabet eden ikramiye yarım bilette ikiye, çeyrek bilette dörde bölünerek hesaplanıyor.

AMORTİ İKRAMİYESİ NEREDEN ALINIR?

Amorti ikramiyesi gezici ya da sabit bayilerden temin edilebiliyor.

AMORTİ SORGULAMA 2020

2020 yılı Milli Piyango amorti rakamları 4 ve 8 oldu.

milli piyango sorgulama

Yılın ilk bebeği dünyaya geldiŞanlıurfa'da 2020 yılının ilk bebeği Nurşen ve Ömer Kavan çiftinin ikinci çocuğu olarak dünyaya gelen "Azra" oldu.
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